Una Vita, anticipazioni 19 luglio: Ildefonso fa scarcerare Maite con il sostegno di Camino (Di domenica 18 luglio 2021) Una Vita, anticipazioni 19 luglio: gli spoiler ci dicono che nella puntata di domani Maite dovrebbe essere finalmente scarcerata per merito di Ildefonso. Contribuirà anche Camino, ma vedremo che farà Felicia. A quali altre vicende assisteremo? Continua il litigio in Casa Palacios per le cure a Moncho Tra Lolita, Antonito e Ramòn continuerà ad esserci tensione, perché la giovane vorrebbe far bere al piccolo Moncho l’acqua della Sorgente del Montone Blu per guarirlo. Felicia si accorge che Camino e Ildefonso si comportano in modo strano e vuole capirne il ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 18 luglio 2021) Una19: gli spoiler ci dicono che nella puntata di domanidovrebbe essere finalmente scarcerata per merito di. Contribuirà anche, ma vedremo che farà Felicia. A quali altre vicende assisteremo? Continua il litigio in Casa Palacios per le cure a Moncho Tra Lolita, Antonito e Ramòn continuerà ad esserci tensione, perché la giovane vorrebbe far bere al piccolo Moncho l’acqua della Sorgente del Montone Blu per guarirlo. Felicia si accorge chesi comportano in modo strano e vuole capirne il ...

