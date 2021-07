Una settimana dopo il trionfo Mancini celebra il gruppo | ' La forza? Sorriso e umanità'

Advertising

FBiasin : Una settimana fa in questo momento gli inglesi festeggiavano la vittoria di #EURO2020. Poi ha iniziato a piovere. - capuanogio : Una settimana fa… - fattoquotidiano : I numeri dei contagi sono ormai da picco pandemico [di Sabrina Provenzani] - border_ichigo : RT @tjhflower: È da quasi un anno che non mi balenava seriamente l’idea di stare con qualcuno ma ora i want a girlfriend…per fortuna le cos… - nicetohaveswift : RT @itsmwengo: Campioni d’Europa da una settimana ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Una settimana

eSportsMag

JESI - Addalla vittoria degli Europei il Ct Roberto Mancini ha voluto svelare un dietro le quinte dell'impresa azzurra. L'ex allenatore dell'Inter ha esordito così su Twitter: " Proprio 7 giorni ...Le cifre sono in lieve diminuzione rispetto ai 54.674 contagi e 41 morti annunciati ieri, mentre esattamentefa, il dato era di 31.772 infezioni e 26 decessi. Nel Paese tutti gli adulti ...ROME, ITALY - JUNE 22: Italian Prime Minister Mario Draghi and European Commission President Ursula von der Leyen (not in picture) hold the press conference on the National Recovery and Resilience Pla ...Attraverso i propri social, il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ricorda il trionfo agli Europei della scorsa settimana in finale contro l'Inghilterra: "Proprio 7 giorni fa a quest'ora sta ...