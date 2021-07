Una 41enne ubriaca colpisce tre auto in sosta: denunciata e patente ritirata (Di domenica 18 luglio 2021) MONTE SAN GIUSTO - Una donna di 41 anni alla guida ubriaca colpisce tre auto in sosta, denunciata dai carabinieri. patente ritirata. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 5 in via Madonna ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 18 luglio 2021) MONTE SAN GIUSTO - Una donna di 41 anni alla guidatreindai carabinieri.. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 5 in via Madonna ...

