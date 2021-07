Un Posto al Sole | anticipazioni dal 19 al 23 luglio | Jimmy batte Brenda!

Leggi su solodonna

(Di domenica 18 luglio 2021)settimanali “Unal”, puntate dal 19 al 232021. Che cosa vedremo nei nuovi episodi della soap napoletana su Rai 3 alle 20.40? Franco ha insegnato acome difendersi dai bulli e dalla paura. Tornato al campo estivo, il piccolo Poggi inizialmente non com. Poi, di fronte all’ennesima prepotenza di Brenda, tira fuori il carattere e mette in pratica gli insegnamenti dello zio. Articolo completo: dal blog SoloDonna