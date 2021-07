Un mare di Porsche sul lungomare di Ostia | il lancio della Taycan Gran Turismo nel segno della sostenibilità

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : mare Porsche

leggo.it

Undisul litorale romano quello che ieri sera si è riversato al V Lounge Beach per il lancio della nuova nata della casa automobilistica, l'elettrica Taycan Gran Turismo. Circa 200 invitati,...Ancora spettacolo di sport, vento ea Gizzeria per le regate di Formula Kite U19 e A'S Youth Foil Individual World Championship. ... Partner dell'evento sono lae la Ducati. Alessandro ...Un mare di Porsche sul litorale romano quello che ieri sera si è riversato al V Lounge Beach per il lancio della nuova nata della casa automobilistica, l'elettrica Taycan ...Le piogge torrenziali che hanno interessato la Germania occidentale, provocando decine di morti e danni enormi, hanno coinvolto anche diverse concessionarie auto. A Heilbronn migliaia di euro di danni ...