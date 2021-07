Ultime Notizie Roma del 18-07-2021 ore 08:10 (Di domenica 18 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale puntamento con informazione Buongiorno dalla redazione e Gabriella Luigi in studio apertura cinema Festival di Cannes Palma d’oro a Titans della regista francese e Giulia Palma d’onore a Marco Bellocchio il mio film non è perfetto qualcuno che è mostruoso la mostruosità che attraversa il mio lavoro è una forza che rompe la cosiddetta normalità ha detto la regista premiata covid salgono ancora i contagi 3121 positivi 13 decessi tasso di positività all’una e 3 % ci si aspetta una crescita importante nei prossimi giorni mentre Restano due milioni e mezzo gli over 60 non vaccinati in Italia La Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato ... Leggi su romadailynews (Di domenica 18 luglio 2021)dailynews radiogiornale puntamento con informazione Buongiorno dalla redazione e Gabriella Luigi in studio apertura cinema Festival di Cannes Palma d’oro a Titans della regista francese e Giulia Palma d’onore a Marco Bellocchio il mio film non è perfetto qualcuno che è mostruoso la mostruosità che attraversa il mio lavoro è una forza che rompe la cosiddetta normalità ha detto la regista premiata covid salgono ancora i contagi 3121 positivi 13 decessi tasso di positività all’una e 3 % ci si aspetta una crescita importante nei prossimi giorni mentre Restano due milioni e mezzo gli over 60 non vaccinati in Italia La Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nuova stretta della Francia sugli ingressi di visitatori stranieri. Chi arriva da Regno Unito, Spagna, Portogallo,… - fanpage : In Francia multe fino a 45mila euro e carcere per esercenti che violano #greenpass - fanpage : Niente stipendio da Settembre ai sanitari non vaccinati. - corgiallorosso : Un #drone (giallorosso) per #Mourinho: “Guardiamo gli errori” - Guido44895392 : CHiedo ai Responsabili Mediaset il motivo per il quale non è possibile consultare Mediavideo sulla Rete. Io sono co… -