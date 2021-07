Ufficiale | Catania | preso il portiere Sala

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 18 luglio 2021) C’è la firma di Andreacon il. A darne l’annuncio il club etneo. Questo il comunicato: “Ilcomunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea, nato a Saronno (Varese) il 16 settembre 1993. In avvio di carriera, illombardo ha vinto da titolare uno scudetto Primavera con l’Inter e nel 2012/13 ha conquistato una promozione in Prima Divisione con l’Aurora Pro Patria, collezionando 11 “clean sheet” nell’arco delle 27 gare disputate.ha vissuto successivamente 4 stagioni in ...