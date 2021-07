Turismo, giù le prenotazioni a causa della variante Delta. L'estero fa paura (Di domenica 18 luglio 2021) Dopo un avvio di stagione all’insegna dell’ottimismo, la risalita dei contagi, il rallentamento della campagna vaccinale e le nuove restrizioni in arrivo allarmano il settore del Turismo , che fa già... Leggi su feedpress.me (Di domenica 18 luglio 2021) Dopo un avvio di stagione all’insegna dell’ottimismo, la risalita dei contagi, il rallentamentocampagna vaccinale e le nuove restrizioni in arrivo allarmano il settore del, che fa già...

Advertising

Peonia249 : RT @CesareOrtis: A CHE PUNTO E' IL #SOSTEGNIQUATER? Tanto non si vedrà un #euro nemmeno con il cannocchiale! #TURISMO:La variante Delta fa… - lrcasanova1 : RT @CesareOrtis: A CHE PUNTO E' IL #SOSTEGNIQUATER? Tanto non si vedrà un #euro nemmeno con il cannocchiale! #TURISMO:La variante Delta fa… - NincoNnco : RT @CesareOrtis: A CHE PUNTO E' IL #SOSTEGNIQUATER? Tanto non si vedrà un #euro nemmeno con il cannocchiale! #TURISMO:La variante Delta fa… - Mania48Mania53 : RT @CesareOrtis: A CHE PUNTO E' IL #SOSTEGNIQUATER? Tanto non si vedrà un #euro nemmeno con il cannocchiale! #TURISMO:La variante Delta fa… - AnnamariaBriola : RT @CesareOrtis: A CHE PUNTO E' IL #SOSTEGNIQUATER? Tanto non si vedrà un #euro nemmeno con il cannocchiale! #TURISMO:La variante Delta fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Turismo giù Turismo, giù le prenotazioni a causa della variante Delta. L'estero fa paura Ma soffre anche il turismo di prossimità last minute. In questo contesto gli operatori guardano con favore al possibile uso allargato del green pass , ma chiedono che "i controlli non vengano ...

Sassello, al via la nona edizione della stagione musicale sponsorizzata dal Rotary Varazze Riviera del Beigua "C'era una volta il West", "Il buono, il brutto, il cattivo", "Giù la testa", ma anche le magiche ... L'Ufficio Turismo - cultura del Comune di Finale Ligure, con la collaborazione dell'Ufficio Tecnico,...

Turismo, giù le prenotazioni a causa della variante Delta. L'estero fa paura Gazzetta del Sud Ma soffre anche ildi prossimità last minute. In questo contesto gli operatori guardano con favore al possibile uso allargato del green pass , ma chiedono che "i controlli non vengano ..."C'era una volta il West", "Il buono, il brutto, il cattivo", "la testa", ma anche le magiche ... L'Ufficio- cultura del Comune di Finale Ligure, con la collaborazione dell'Ufficio Tecnico,...