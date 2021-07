Tsitsipas: «il tennis apra al coaching a ogni punto. È l’unico sport che lo vieta» (Di domenica 18 luglio 2021) Tsitsipas vuole rivoluzionare il tennis e rendere ormai legale la dipendenza dal coach che è un fenomeno già dilagante. Il tennista greco ha reso pubblico il proprio manifesto con un tweet in cui chiede che il coaching venga permesso a ogni punto. Scrive che il tennis è rimasto probabilmente l’unico sport che vieta il dialogo con l’allenatore durante il gioco. Chiede che venga reso legale. È ora, dice, che lo sport faccia un passo avanti. coaching on every point should be allowed in ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 luglio 2021)vuole rivoluzionare ile rendere ormai legale la dipendenza dal coach che è un fenomeno già dilagante. Ilta greco ha reso pubblico il proprio manifesto con un tweet in cui chiede che ilvenga permesso a. Scrive che ilè rimasto probabilmentecheil dialogo con l’allenatore durante il gioco. Chiede che venga reso legale. È ora, dice, che lofaccia un passo avanti.on every point should be allowed in ...

