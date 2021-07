Trofeo Bonfiglio | Gonzalo Bueno e Alexandra Eala sono i due vincitori

Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Gonzalo Bueno e Alexandra Eala si aggiudicano il Trofeo Bonfiglio #Tennis - Gazzetta_it : Gonzalo Bueno e Alexandra Eala si aggiudicano il Trofeo Bonfiglio #Tennis - Fprime86 : RT @SkySport: Trofeo Bonfiglio: nel femminile vince Alexandra Eala, titolo maschile a Gonzalo Bueno #SkyTennis #Tennis #SkySport #TrofeoBon… - SkySport : Trofeo Bonfiglio: nel femminile vince Alexandra Eala, titolo maschile a Gonzalo Bueno #SkyTennis #Tennis #SkySport… - livetennisit : Trofeo Bonfiglio | Troppo Bueno! Il Perù fa festa al Bonfiglio. E la ‘torcida’ filippina balla con Alexandra Eala -

Ultime Notizie dalla rete : Trofeo Bonfiglio

Sarà contento anche Rafael Nadal, dell'esito del2021, il torneo della rinascita dopo la pausa forzata dello scorso anno. A vincere il titolo nel tabellone femminile degli Internazionali d'Italia Juniores è stata infatti Alexandra ...Con un doppio 6 - 3, Alexandra Eala conquista il, prestigioso torneo sulla terra rossa del Tennis Club Milano Alberto Bonacossa che ospita i migliori talenti under 18 del panorama internazionale, giunto alla 61esima edizione. La ...MILANO (ITALPRESS) - Due campioni venuti da lontano per il Trofeo Bonfiglio 2021. L'edizione del ritorno dopo lo stop dovuto alla pandemia, quello del collocamento straordinario in calendario, e' anda ...Leggi su Sky Sport l'articolo Trofeo Bonfiglio: nel femminile vince Alexandra Eala, titolo maschile a Gonzalo Bueno ...