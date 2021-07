Trionfo Italia | Mancini ci ripensa una settimana dopo | “Gruppo meraviglioso”

Leggi su calciomercatonews

(Di domenica 18 luglio 2021) L’ha realizzato un sogno inestimabile per un popolo intero, arrivando sul tetto d’Europa. Roberto, unail grande, non fa mancare parole speciali via social Esattamente… L'articolociuna” è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.