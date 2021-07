Advertising

giuseppeMI1998 : Pavia, trentenne marocchino investe volontariamente tre ragazzi di cui due minorenni. Arrestato con l'accusa di omi… - brandocanide : RT @leggoit: #pavia, trentenne marocchino investe volontariamente tre ragazzi di cui due minorenni. Arrestato con l'accusa di omicidio http… - leggoit : #pavia, trentenne marocchino investe volontariamente tre ragazzi di cui due minorenni. Arrestato con l'accusa di om… -

Ultime Notizie dalla rete : Trentenne marocchino

leggo.it

Un uomo di 30 anni, di nazionalità marocchina, è stato arrestato la scorsa notte a Pavia con l'accusa di aver investito volontariamente tre giovan i, una ragazza di 19 anni, una 17enne e un 14enne. La ...... di 26 e 20 anni, per rapina in concorso: le indagini sono partite il 12 giugno 2021 da un, che aveva raccontato di una aggressione patita da due connazionali sconosciuti. ...Un uomo di 30 anni, di nazionalità marocchina, è stato arrestato la scorsa notte a Pavia con l'accusa di aver investito volontariamente tre giovani, una ragazza di 19 anni, ...I carabinieri della stazione di Erba hanno denunciato a piede libero due cittadini marocchini, di 26 e 20 anni, per ...