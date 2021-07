Tragedia tra le onde: muore il surfista Oscar Serra (Di domenica 18 luglio 2021) Grave lutto nel mondo del surf, dopo la morte improvvisa di Oscar Serra, ucciso dalla collisione con il fondo marino di Puerto Escondido, nelle vicinanze della spiaggia di Zicatela. I colleghi di tutto il mondo lo piangono. Una morte inaspettata Il giovane surfista spagnolo si era recato in Messico a fare surf tra le grandi onde del Golfo, senza sapere che sarebbe stata l’ultima volta che sarebbe salito su una tavola da surf. Oscar Serra muore, a detta dei testimoni dopo aver sbattuto contro il fondo, lasciando interdetti i colleghi e tutto il mondo del surf. ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 18 luglio 2021) Grave lutto nel mondo del surf, dopo la morte improvvisa di, ucciso dalla collisione con il fondo marino di Puerto Escondido, nelle vicinanze della spiaggia di Zicatela. I colleghi di tutto il mondo lo piangono. Una morte inaspettata Il giovanespagnolo si era recato in Messico a fare surf tra le grandidel Golfo, senza sapere che sarebbe stata l’ultima volta che sarebbe salito su una tavola da surf., a detta dei testimoni dopo aver sbattuto contro il fondo, lasciando interdetti i colleghi e tutto il mondo del surf. ...

