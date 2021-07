Tour2021 a Pogacar | Van Aert vince ultima tappa ai Campi Elisi

(Di domenica 18 luglio 2021) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Wout Vanl'del Tour de France 2021, la passerella finale da Chatou agli Champs E'lysèes di Parigi. La frazione di 108.4 km che chiude la Grande Boucle vede il corridore belga di Jumbo-Visma precedere nello sprint finale Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) e Mark Cavendish (Deceuninck Quick-Step) che conserva la maglia verde e torna are la classifica a punti dopo 10 anni. Il vincitore del Tour è ovviamente Tadej(UAE Team Emirates), che si gode l'ultimo pomeriggio sulle strade della Francia e il gradino più alto del podio, in ...

MasterblogBo : PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Wout Van Aert vince l’ultima tappa del Tour de France 2021, la passerella finale da… -

Ultime Notizie dalla rete : Tour2021 Pogacar

In ottica classifica generale, lo sloveno Tadej(UAE Team Emirates) resta al comando e mantiene la maglia gialla con 2'01" di vantaggio sull'australiano Ben O'Connor (AG2R Citroen Team). ...In ottica classifica generale, lo sloveno Tadej(UAE Team Emirates) resta al comando e mantiene la maglia gialla con 2'01" di vantaggio sull'australiano Ben O'Connor (AG2R Citroen Team). ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.Si è chiusa a Parigi la seconda Grande Boucle dell’era Pogacar. Tadej è come il sole, Vingegaard e Carapaz compari di podio in una corsa ricca di spunti e bellezza. Italia aggrappata a Cattaneo e Colb ...