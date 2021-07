Tour de France, vince lo sloveno Pogacar (Di domenica 18 luglio 2021) Parigi, 18 lug – In attesa della passerella finale sugli Champs-Élysées, abbiamo la conferma del giovane Tadej Poga?ar quale vincitore del Tour de France. Il campione sloveno – al secondo Tour vinto in due partecipazioni, più una Liegi-Bastogne-Liegi – non ha avuto rivali per conquistare la corsa più importante al mondo, alla luce anche del ritiro dopo poche tappe del connazionale rivale Primož Rogli?. Tour de France, vince lo sloveno Tadej Pogacar Nessuno è stato in grado di impensierire il ragazzo che probabilmente caratterizzerà ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 18 luglio 2021) Parigi, 18 lug – In attesa della passerella finale sugli Champs-Élysées, abbiamo la conferma del giovane Tadej Poga?ar quale vincitore delde. Il campione– al secondovinto in due partecipazioni, più una Liegi-Bastogne-Liegi – non ha avuto rivali per conquistare la corsa più importante al mondo, alla luce anche del ritiro dopo poche tappe del connazionale rivale Primož Rogli?.deloTadejNessuno è stato in grado di impensierire il ragazzo che probabilmente caratterizzerà ...

SkySport : ULTIM'ORA CICLISMO TADEJ POGACAR VINCE IL TOUR DE FRANCE NUMERO 108 È il secondo successo di fila per lo sloveno… - ConsLomb : #18luglio #AccaddeOggi Nel 1995, durante 15esima tappa Tour de France, perdeva la vita il 25enne ciclista comasco F… - SpazioCiclismo : Terzo al #TDF2021, Richard Carapaz è già salito sul podio di tutti e tre i GT in carriera (primo della sua nazione… - bubinoblog : #ASCOLTITV 17 LUGLIO 2021: THE VOICE SENIOR, ALL TOGETHER NOW, IL GIALLO DI RAI2, LE TECHE SU MILVA, TOUR DE FRANCE - SEMPREFMILAN : RT @Gazzetta_it: Pogacar, Tour da applausi. Assomiglia ai “Grandissimi” -