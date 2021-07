Tour de France, tappa a Van Aert. Grand Boucle a Pogacar (Di domenica 18 luglio 2021) Altra perla di Wout Van Aert al Tour de France 2021. Dopo aver vinto in montagna e a cronometro, il portacolori della Jumbo - Visma conquista anche una tappa allo sprint. Non una qualsiasi, ma il suggestivo traguardo degli Champs-Elysees dove si impone davanti a Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), ancora una volta secondo, e Mark Cavendish (Deceuninck-QuickStep), che non ha trovato lo spazio per fare la sua volata ma che si consola con il successo nella classifica della Maglia Verde. Ovviamente, la giornata sancisce anche il secondo trionfo consecutivo di Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), che a 22 anni si ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 18 luglio 2021) Altra perla di Wout Vanalde2021. Dopo aver vinto in montagna e a cronometro, il portacolori della Jumbo - Visma conquista anche unaallo sprint. Non una qualsiasi, ma il suggestivo traguardo degli Champs-Elysees dove si impone davanti a Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), ancora una volta secondo, e Mark Cavendish (Deceuninck-QuickStep), che non ha trovato lo spazio per fare la sua volata ma che si consola con il successo nella classifica della Maglia Verde. Ovviamente, la giornata sancisce anche il secondo trionfo consecutivo di Tadej(UAE Team Emirates), che a 22 anni si ...

Advertising

RaiNews : Il belga vince in volata la 21/a e ultima tappa del Tour de France 2021, nel giorno della festa per lo sloveno, al… - Radio3tweet : Sono grato ai miei compagni di squadra che hanno sofferto per me, e forse più di me: così disse Gino Bartali all'ar… - Gazzetta_it : Pogacar re del Tour: parata trionfale per la doppietta. A Parigi terza gioia di Van Aert #TourdeFrance - bennygiardina : RT @Sole24OreSport: Tour de France al traguardo con un «giro» d’affari da 150 milioni - SpazioCiclismo : Le immagini video dell'ultima tappa del #TDF2021 -