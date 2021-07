Tour de France 2021: Wout van Aert vince dappertutto, sua anche la volata a Parigi. Trionfo finale per Pogacar (Di domenica 18 luglio 2021) In montagna, a cronometro, oggi anche in volata. Un fenomeno assoluto si prende nuovamente la scena, anche nell’ultima tappa, al Tour de France 2021: Wout van Aert dopo aver dominato ieri nella prova contro il tempo oggi si ripete, agguantando il terzo successo parziale, vincendo lo sprint sui Campi Elisi. Giornata di festa per il belga, esulta ovviamente anche un altro giovane fuoriclasse come Tadej Pogacar (UAE Emirates), che in Maglia Gialla conquista il secondo Trionfo di fila alla ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) In montagna, a cronometro, oggiin. Un fenomeno assoluto si prende nuovamente la scena,nell’ultima tappa, aldevandopo aver dominato ieri nella prova contro il tempo oggi si ripete, agguantando il terzo successo parziale,ndo lo sprint sui Campi Elisi. Giornata di festa per il belga, esulta ovviamenteun altro giovane fuoriclasse come Tadej(UAE Emirates), che in Maglia Gialla conquista il secondodi fila alla ...

Radio3tweet : Sono grato ai miei compagni di squadra che hanno sofferto per me, e forse più di me: così disse Gino Bartali all'ar… - SkySport : ULTIM'ORA CICLISMO TADEJ POGACAR VINCE IL TOUR DE FRANCE Lo sloveno bissa il titolo del 2020 #SkySport #Ciclismo #Pogacar #TourdeFrance - SpazioCiclismo : Sono 141 i corridori aver concluso il Tour, con un ultimo ritiro anche nell'ultima tappa #TDF2021 - RaiSport : #TDF2021 ?? Straordinaria volata di #VanAert sui Campi Elisi Tadej #Pogacar conquista il #Tour per il secondo anno… - sportface2016 : #TourdeFrance2021 , la classifica finale dopo ultima tappa: #Pogacar è il vincitore -