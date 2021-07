Tour de France 2021, Wout van Aert: “Teunissen ha fatto un lavoro eccezionale, vittorie del genere ti fanno svanire la stanchezza” (Di domenica 18 luglio 2021) Wout van Aert rovina la festa di Mark Cavendish sugli Champs-Èlysèes. Il campione belga della Jumbo-Visma vince in maniera regale l’ultima frazione del Tour de France 2021 sul viale iconico di Parigi; lavoro meraviglioso della sua squadra e soprattutto di Mike Teunissen, che ha preso il comando delle operazioni nell’ultimo chilometro permettendo al suo compagno di vincere di mezza ruota su Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) e la maglia verde Cavendish. Terza vittoria alla Grande Boucle per van Aert, tre vittorie completamente differenti: in ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021)vanrovina la festa di Mark Cavendish sugli Champs-Èlysèes. Il campione belga della Jumbo-Visma vince in maniera regale l’ultima frazione deldesul viale iconico di Parigi;meraviglioso della sua squadra e soprattutto di Mike, che ha preso il comando delle operazioni nell’ultimo chilometro permettendo al suo compagno di vincere di mezza ruota su Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) e la maglia verde Cavendish. Terza vittoria alla Grande Boucle per van, trecompletamente differenti: in ...

Radio3tweet : Sono grato ai miei compagni di squadra che hanno sofferto per me, e forse più di me: così disse Gino Bartali all'ar… - SkySport : ULTIM'ORA CICLISMO TADEJ POGACAR VINCE IL TOUR DE FRANCE Lo sloveno bissa il titolo del 2020 #SkySport #Ciclismo #Pogacar #TourdeFrance - genperisi : RT @Eurosport_IT: Ha vinto in montagna, ha vinto a cronometro, ha vinto in volata sui Campi Elisi: che fenomeno, Wout Van Aert! Niente reco… - Gazzetta_it : Pogacar re del Tour: parata trionfale per la doppietta. A Parigi terza gioia di Van Aert #TourdeFrance - SpazioCiclismo : Sono 141 i corridori aver concluso il Tour, con un ultimo ritiro anche nell'ultima tappa #TDF2021 -