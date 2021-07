Tour de France 2021, trionfo di Pogacar: “Bis gioia speciale, ora penso a Tokyo 2020” (Di domenica 18 luglio 2021) “Sono senza parole. Essere nuovamente qui a Parigi, un anno dopo la mia prima vittoria, e’ qualcosa di davvero speciale: vincere ancora una volta questa corsa mi rende molto felice. Queste settimane ci hanno regalato molte emozioni. Tutta la squadra e lo staff sono stati fantastici e meritano un grandissimo ringraziamento per il duro lavoro che hanno svolto per supportarmi”. Così il vincitore e dominatore del Tour de France 2021, Tadej Pogacar, una volta tagliato il traguardo di Parigi in cui ha certificato la vittoria della Grande Boucle per il secondo anno di fila: “Partirò subito per andare ai Giochi ... Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021) “Sono senza parole. Essere nuovamente qui a Parigi, un anno dopo la mia prima vittoria, e’ qualcosa di davvero: vincere ancora una volta questa corsa mi rende molto felice. Queste settimane ci hanno regalato molte emozioni. Tutta la squadra e lo staff sono stati fantastici e meritano un grandissimo ringraziamento per il duro lavoro che hanno svolto per supportarmi”. Così il vincitore e dominatore delde, Tadej, una volta tagliato il traguardo di Parigi in cui ha certificato la vittoria della Grande Boucle per il secondo anno di fila: “Partirò subito per andare ai Giochi ...

