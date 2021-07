Tour de France 2021, Tadej Pogacar: “Partirò per Tokyo portando con me tanti ricordi bellissimi di questa Grande Boucle” (Di domenica 18 luglio 2021) Tadej Pogacar ha rivinto il Tour de France. E se l’anno scorso il successo arrivò quando ormai la gara sembrava nelle mani del connazionale Primoz Roglic, in questo 2021 lo sloveno ha semplicemente dominato la Grande Boucle. Erano parecchi anni, infatti, che non si vedeva un corridore elevarsi in modo così netto, sulla concorrenza, come è accaduto in quest’edizione del Grande giro Francese. Pogacar ha vinto la prima cronometro, ha staccato tutti sulle Alpi e ha conquistato anche i due arrivi in salita pirenaici. Ora il ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021)ha rivinto ilde. E se l’anno scorso il successo arrivò quando ormai la gara sembrava nelle mani del connazionale Primoz Roglic, in questolo sloveno ha semplicemente dominato la. Erano parecchi anni, infatti, che non si vedeva un corridore elevarsi in modo così netto, sulla concorrenza, come è accaduto in quest’edizione delgirose.ha vinto la prima cronometro, ha staccato tutti sulle Alpi e ha conquistato anche i due arrivi in salita pirenaici. Ora il ...

