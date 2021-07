Tour de France 2021, ordine di arrivo e classifica ultima tappa: spettacolo Van Aert nella volata finale (Di domenica 18 luglio 2021) L’ordine di arrivo e la classifica dell’ultima tappa del Tour de France 2021, da Chatou a Parigi di 122 chilometri. Un inizio di tappa molto tranquillo con i corridori che si sono scambiato sorrisi e parole e con la festa della UAE-Emirates, che per i primi chilometri è rimasta al comando del gruppo e ha celebrato il suo Tadej Pogacar. A 53 chilometri all’arrivo sono iniziati gli scatti, ma il gruppo è rimasto compatto per tutto il finale di tappa. Negli ultimissimi chilometri grandissima ... Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021) L’die ladell’delde, da Chatou a Parigi di 122 chilometri. Un inizio dimolto tranquillo con i corridori che si sono scambiato sorrisi e parole e con la festa della UAE-Emirates, che per i primi chilometri è rimasta al comando del gruppo e ha celebrato il suo Tadej Pogacar. A 53 chilometri all’sono iniziati gli scatti, ma il gruppo è rimasto compatto per tutto ildi. Negli ultimissimi chilometri grandissima ...

Advertising

Radio3tweet : Sono grato ai miei compagni di squadra che hanno sofferto per me, e forse più di me: così disse Gino Bartali all'ar… - Eurosport_IT : Ha vinto in montagna, ha vinto a cronometro, ha vinto in volata sui Campi Elisi: che fenomeno, Wout Van Aert! Nient… - fabiozen : Grazie Luca e Magro per il racconto di questa bella avventura del Tour de France 2021, con voi e questi corridori… - dentepossi : 'L'estate finisce quando finisce il Tour de France'. Quanto aveva ragione, il piccolo Eddy Cc. @giostuzzi - raphael_barza : RT @SkySport: ULTIM'ORA CICLISMO TADEJ POGACAR VINCE IL TOUR DE FRANCE Lo sloveno bissa il titolo del 2020 #SkySport #Ciclismo #Pogacar #To… -