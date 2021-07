Tour de France 2021 oggi | Chatou-Paris | orario | tv | programma | streaming RAI ed Eurosport

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA CICLISMO TADEJ POGACAR VINCE IL TOUR DE FRANCE NUMERO 108 È il secondo successo di fila per lo sloveno… - SkySport : ULTIM'ORA CICLISMO TADEJ POGACAR VINCE IL TOUR DE FRANCE Domani la passerella finale a Parigi #SkySport #Ciclismo #TourDeFrance #Pogacar - infoitsport : Tour de France 2021, Mattia Cattaneo 6° a cronometro e 12° in classifica generale. Il miglior grande giro della car… - STnews365 : Tour de France, Tadej Pogacar paragona le sue due vittorie della Grande Boucle. Arrivato 8° nella crono di oggi, Po… - infoitsport : Tour de France, Van Aert vince l'ultima crono. Pogacar resta leader: si chiude tra i sospetti di frode tecnologica -

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

Sky Sport

Anche se la visita è inserita neldeche il presidente sta facendo in vista delle elezioni del 2022 e ufficialmente l'interesse principale era quello economico, visto che Lourdes, dopo ...Wout Van Aert era il favorito di questa cronometro di una trentina di chilometri di corsa sfiorando vigneti che sono patrimonio dell'Unesco che, in pratica, ha chiuso ilde, e infatti ha ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della 20° tappa - Il confronto tra il Tour e il Giro - Quanto ha guadagnato Tadej Pogacar vincendo il Tour de France? Buongiorno amici di OA Sport ...Il Tour de France 2021 si concluderà oggi con la Chatou-Paris di 108,4 chilometri. Si tratta della classica passerella finale con arrivo sui Campi Elisi. La partenza è prevista per le ore 16.15. Il tr ...