Tour de France 2021, il borsino dei favoriti della tappa di oggi: Cavendish parte in prima fila per il successo sui Campi Elisi (Di domenica 18 luglio 2021) Il Tour de France 2021 si concluderà oggi con la Chatou-Paris, una tappa che prevede l’arrivo iconico sui Campi Elisi. Il grande favorito per il successo odierno, stante il fatto che il tracciato della frazione è breve e privo di grosse asperità, è la maglia verde Mark Cavendish. In caso di trionfo, inoltre, Cannonball diventerebbe il primo, nella storia, a conquistare ben trentacinque vittorie di tappa sulle strade della Grande Boucle. Il fuoriclasse britannico dovrà guardarsi le spalle ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) Ildesi concluderàcon la Chatou-Paris, unache prevede l’arrivo iconico sui. Il grande favorito per ilodierno, stante il fatto che il tracciatofrazione è breve e privo di grosse asperità, è la maglia verde Mark. In caso di trionfo, inoltre, Cannonball diventerebbe il primo, nella storia, a conquistare ben trentacinque vittorie disulle stradeGrande Boucle. Il fuoriclasse britannico dovrà guardarsi le spalle ...

