Torino, Izzo: «Euro 2020? Mi ha fatto male non andarci. Spero resti Belotti» (Di domenica 18 luglio 2021) Armando Izzo parla del nuovo Torino di Ivan Juric: ecco le dichiarazioni del difensore anche su Euro 2020 e Belotti Armando Izzo ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport. ITALIA – «Mi ha fatto male non essere all’Europeo: voglio tornare in Nazionale giocando una grande stagione. Mi sento pronto. Belotti? Gli abbiamo fatto i complimenti: Andrea è il nostro capitano, un bravissimo ragazzo, lo aspettiamo. Spero resti con noi». JURIC – «Juric non molla mai ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 luglio 2021) Armandoparla del nuovodi Ivan Juric: ecco le dichiarazioni del difensore anche suArmandoha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport. ITALIA – «Mi hanon essere all’peo: voglio tornare in Nazionale giocando una grande stagione. Mi sento pronto.? Gli abbiamoi complimenti: Andrea è il nostro capitano, un bravissimo ragazzo, lo aspettiamo.con noi». JURIC – «Juric non molla mai ...

