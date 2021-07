Tomori: «Non vedo l’ora di giocare la Champions. Giroud farà benissimo al Milan» (Di domenica 18 luglio 2021) Il difensore rossonero, Fikayo Tomori, ha rilasciato un’intervista a Milan TV. Ecco le sue dichiarazioni Fikayo Tomori ha rilasciato un’intervista a Milan Tv. Le sue parole. Giroud – «Olivier è una bella persona, aiuta e incoraggia tutti: è un ragazzo che fa gruppo, un vero professionista e tutti conoscono le sue qualità. . Avere uno come lui in squadra è fantastico, sono certo che farà benissimo qui. Giroud ha vinto mondiale e Champions League gioca da tantissimo tempo con la nazionale francese, ha conquistato anche la Ligue 1: è una ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 luglio 2021) Il difensore rossonero, Fikayo, ha rilasciato un’intervista aTV. Ecco le sue dichiarazioni Fikayoha rilasciato un’intervista aTv. Le sue parole.– «Olivier è una bella persona, aiuta e incoraggia tutti: è un ragazzo che fa gruppo, un vero professionista e tutti conoscono le sue qualità. . Avere uno come lui in squadra è fantastico, sono certo chequi.ha vinto mondiale eLeague gioca da tantissimo tempo con la nazionale francese, ha conquistato anche la Ligue 1: è una ...

