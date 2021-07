Tokyo | tre positivi nella Nazionale di calcio sudafricana | due risiedono nel Villaggio Olimpico

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 18 luglio 2021) L’ombra del Covid incombe sulle Olimpiadi di. Agli ultimi controlli sono stati rilevati tre, due dei quali residenti all’interno del. Il comitato organizzatore, che ha diffuso la notizia, non ha fatto i loro nomi, ma è stata la federazionedia venire allo scoperto. Si tratta di tre calciatori under 23. I due residenti nelsono Thabiso Monyane e Kamohelo Mahlatsi. Del terzo atleta non è stato fatto il nome. Sarebbe risultato positivo anche l’opinionista della tvMario Masha. Nel ...