Tokyo Olimpiadi: Covid, tre atleti positivi nel Villaggio Olimpico (Di domenica 18 luglio 2021) Due atleti nel Villaggio Olimpico di Tokyo sono risultati positivi al coronavirus: lo hanno reso noto gli organizzatori. Ieri sono stati registrati 15 contagi da Covid a Tokyo tra le persone legate in vari modi alle Olimpiadi, tra cui il primo caso segnalato all’interno del Villaggio Olimpico: i casi odierni sono i primi invece che riguardano gli atleti, mentre un terzo atleta, che non avrebbe raggiunto il Villaggio Olimpico, è risultato positivo dopo il suo arrivo a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 luglio 2021) Dueneldisono risultatial coronavirus: lo hanno reso noto gli organizzatori. Ieri sono stati registrati 15 contagi datra le persone legate in vari modi alle, tra cui il primo caso segnalato all’interno del: i casi odierni sono i primi invece che riguardano gli, mentre un terzo atleta, che non avrebbe raggiunto il, è risultato positivo dopo il suo arrivo a ...

Advertising

LiaCapizzi : In partenza per Tokyo Saranno Olimpiadi strane, difficili, con molti punti interrogativi, etcc. Certo. Ma oggi a F… - Agenzia_Ansa : Il covid arriva a Tokyo 2020, 15 positivi ai Giochi. A sei giorni dall'inizio delle Olimpiadi. Lo hanno reso noto o… - repubblica : Tokyo 2020, il campione di judo Manuel Lombardo: 'Saranno Olimpiadi giuste, gli atleti hanno sofferto' - AllAfcFootball : Il 16 luglio è uscito il terzo numero del Magazine di All Asian Football, acquistabile qui - LiberoReporter : Olimpiadi Tokyo 2020: al villaggio olimpico già due atleti positivi al Covid #atleti #covid #Due #Olimpico… -