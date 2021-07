Tokyo 2020, sono tre atleti sudafricani i positivi nel Villaggio olimpico. Contagiato anche l’opinionista tv Mario Masha (Di domenica 18 luglio 2021) Tre atleti, tutti sudafricani, sono risultati positivi al Coronavirus nelle ultime ore, due all’interno del Villaggio olimpico di Tokyo 2020 in cui alloggiano gli sportivi e uno all’esterno. Si tratta di due calciatori dell’under 23 sudafricana. Si conoscono i nomi di due di loro: si tratta di Thabiso Monyane e Kamohelo Mahlatsi. Sarebbe risultato positivo anche l’opinionista della tv sudafricana Mario Masha. Ventiquattro ore prima, nel Villaggio, era stato rilevato il ... Leggi su open.online (Di domenica 18 luglio 2021) Tre, tuttirisultatial Coronavirus nelle ultime ore, due all’interno deldiin cui alloggiano gli sportivi e uno all’esterno. Si tratta di due calciatori dell’under 23 sudafricana. Si conoscono i nomi di due di loro: si tratta di Thabiso Monyane e Kamohelo Mahlatsi. Sarebbe risultato positivodella tv sudafricana. Ventiquattro ore prima, nel, era stato rilevato il ...

