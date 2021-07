Tokyo 2020, rugby: passeggero del volo positivo, Sudafrica in quarantena (Di domenica 18 luglio 2021) In quarantena la squadra di rugby a sette maschile del Sudafrica. La formazione è stata posta in isolamento appena atterrata a Tokyo dopo aver rilevato un caso di positività al Covid-19 a bordo del volo su cui viaggiava. Si tratta però di un passeggero non legato alla squadra e nessuno degli atleti Sudafricani è risultato positivo. Sono in totale 18 i membri del Team SA (14 giocatori più quattro della dirigenza) che si trovano ora in una struttura di quarantena a circa 30 minuti dal villaggio olimpico di Tokyo. ... Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021) Inla squadra dia sette maschile del. La formazione è stata posta in isolamento appena atterrata adopo aver rilevato un caso di positività al Covid-19 a bordo delsu cui viaggiava. Si tratta però di unnon legato alla squadra e nessuno degli atletini è risultato. Sono in totale 18 i membri del Team SA (14 giocatori più quattro della dirigenza) che si trovano ora in una struttura dia circa 30 minuti dal villaggio olimpico di. ...

