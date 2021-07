Tokyo 2020 | primi casi Covid tra gli sportivi | positivi due atleti nel Villaggio Olimpico

(Di domenica 18 luglio 2021) A cinque giorni dall’inizio delle Olimpiadi didueresidenti all’interno delsono risultatial-19. Ieri erano stati registrati 15 contagi datra le persone legate in vari modi ai Giochi, tra cui il primo caso segnalato all’interno del. Si tratta di un funzionario che, come spiegato in conferenza stampa Pierre Ducrey, direttore aggiunto dei Giochi, fa parte dello stesso team dei dueoggi risultati. Le nazionalità e le ...

Cresce la paura per i Giochi Olimpici di. A pochi cinque giorni dall'inizio, due atleti che soggiornano al Villaggio Olimpico e un terzo che ne è fuori sono risultati positivi al coronavirus. Lo ha comunicato sabato il Comitato ...Due atleti che soggiornano al Villaggio Olimpico disono risultati positivi al coronavirus. Lo ha comunicato oggi il Comitato organizzatore dei Giochi Olimpicispiegando che si tratta di due atleti dei quali però non sono state rivelate ...Il 'Settebello' non si nasconde. Francesco Di Fulvio non si tira indietro. Il ‘Settebello’ a Tokyo punta alla medaglia d’oro. "Siamo un gruppo umile e conosciamo le nostre p ...Il «terrore» per la bolla anti- Covid ha spinto a rinunciare alle Olimpiadi di Tokyo Liz Cambage, una delle leader della nazionale australiana di basket arrivata al bronzo a ...