Tokyo 2020, Nibali: “Sto molto bene, obiettivo medaglia” (Di domenica 18 luglio 2021) “Sto molto bene. Tutto sta procedendo al meglio, secondo il programma che abbiamo stilato”. Sono le parole di Vincenzo Nibali all’Adnkronos. Il campione azzurro è arrivato Tokyo oggi con la squadra di ciclismo accompagnata dal ct Davide Cassani. Il campione siciliano ha recuperato dai problemi fisici ed è pronto e carico per affrontare le Olimpiadi di Tokyo 2020. “L’obiettivo? E’ tutto ancora da mettere in campo, ma siamo carichi, cercheremo tutti di dare il massimo e come squadra di ottenere una medaglia. Non sarà molto semplice, ma ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 18 luglio 2021) “Sto. Tutto sta procedendo al meglio, secondo il programma che abbiamo stilato”. Sono le parole di Vincenzoall’Adnkronos. Il campione azzurro è arrivatooggi con la squadra di ciclismo accompagnata dal ct Davide Cassani. Il campione siciliano ha recuperato dai problemi fisici ed è pronto e carico per affrontare le Olimpiadi di. “L’? E’ tutto ancora da mettere in campo, ma siamo carichi, cercheremo tutti di dare il massimo e come squadra di ottenere una. Non saràsemplice, ma ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il covid arriva a Tokyo 2020, 15 positivi ai Giochi. A sei giorni dall'inizio delle Olimpiadi. Lo hanno reso noto o… - RaiNews : Ieri sono stati registrati 15 contagi tra le persone legate in vari modi ai Giochi #Tokyo2020 , tra cui il primo ca… - repubblica : Tokyo 2020, il campione di judo Manuel Lombardo: 'Saranno Olimpiadi giuste, gli atleti hanno sofferto' - JorgeRAP1973 : RT @Norma_Gimondi: La squadra strada maschile e femminile in partenza per Tokyo 2020! @Federciclismo @Coninews #ciclismo #cycling #Olimpia… - sensibleglasses : RT @LaStampa: Olimpiadi Tokyo 2020: positivi al Covid due calciatori e un funzionario sudafricani. Dopo il volo aereo anche il team di rugb… -