Tokyo 2020 | nessuna traccia dell’atleta ugandese Solo un biglietto | “Voglio lavorare in Giappone”

(Di domenica 18 luglio 2021) Si infittisce il mistero di Julius Ssekitoleko, pesistascomparso quasi tre giorni fa dopo aver lasciato improvvisamente il ritiro della sua squadra a Izumisano, nella prefettura di Osaka. L’atleta martedì prossimo dovrebbe lasciare il, dopo aver saputo che non avrebbe fatto parte della squadra per i Giochi.une una volontà sono le piste perseguibili: nell’spiega di voler cercare un lavoro in; si sa, poi, come lui voglia acquistare unper un treno veloce per la città di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il covid arriva a Tokyo 2020, 15 positivi ai Giochi. A sei giorni dall'inizio delle Olimpiadi. Lo hanno reso noto o… - RaiNews : Ieri sono stati registrati 15 contagi tra le persone legate in vari modi ai Giochi #Tokyo2020 , tra cui il primo ca… - sole24ore : ?? Coronavirus, ultime notizie:?Tokyo 2020, due atleti positivi nel villaggio olimpico - GiuliaUgge : RT @nuotopuntocom: Nuoto•com | “United by Emotion”: tutto quello che c’è da sapere sulla cerimonia di apertura di Tokyo 2020 - sportface2016 : #Tokyo2020 Nessuna traccia dell'atleta ugandese: un biglietto infittisce ancora di più il mistero -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Nono giorno alle Olimpiadi die e giro di boa compiuto per la rassegna a cinque cerchi: 17 ori in palio nella giornata di giovedì 29 luglio, di seguito il programma e gli orari di tutte le gare . Gli azzurri cercano di ...Ci aspetta un decimo giorno di eventi pieno zeppo di emozioni anche in chiave azzurra alle Olimpiadi di: venerdì 30 luglio si assegnano 21 ori e dunque oltre sessanta medaglie per le quali speriamo possano esserci in lotta anche atleti italiani: questo il programma e gli orari di tutte le ...La delegazione ugandese è stata tra le prime squadre ad arrivare in Giappone per le Olimpiadi di Tokyo e il 19 giugno due membri sono risultati positivi allo sbarco all’aeroporto di Narita. La squadra ...Condividi questo articolo:Infortunio muscolare per Matteo Berrettini. Il tennista romano, prima testa di serie azzurra e recente finalista al torneo di Wimbledon contro Novak Djokovic, salterà così le ...