Tokyo 2020 | Gianmarco Tamberi | «Prima le Olimpiadi | poi pensiamo al matrimonio»

(Di domenica 18 luglio 2021) La rincorsa è quasi completata. Mancano pochi passi, poi si tratterà di prendere il volo. Manca poco al primo salto a Cinque Cerchi di Gianmarco Tamberi, e verrebbe proprio da dire «scusate il ritardo». Perché il ragazzo di Civitanova Marche con la barba rasata a metà l’appuntamento con Olimpia lo aveva fissato cinque anni fa, in Brasile, nell’anno in cui era stato in grado di volare fino a sfiorare i 2 metri e 40 e in cui aveva finito per rompersi il tendine d’Achille nell’ultima gara prima dei Giochi.