Tokyo 2020 | due atleti positivi al Covid al villaggio olimpico

(Di domenica 18 luglio 2021) (Adnkronos) - Dueche soggiornano aldisono risultatial coronavirus. Lo ha comunicato oggi il Comitato organizzatore dei Giochi Olimpicispiegando che si tratta di duedei quali però non sono state rivelate nazionalità e discipline. Con questi ultimi due casi sale a 47 il numero dei contagiati dal 1° luglio, giorno in cui il comitato organizzatore ha iniziato a calcolare i contagi legati alle Olimpiadi, secondo il bilancio raccolto dall'agenzia di stampa ufficiale Kyodo. I Giochi Olimpici si svolgeranno dal 23 luglio ...

Coronavirus Tokyo 2020, due atleti positivi nel villaggio olimpico Ieri sono stati registrati 15 contagi tra le persone legate in vari modi ai Giochi, tra cui il primo caso segnalato all'interno del Villaggio Olimpico. Due atleti che soggiornano al Villaggio Olimpico di Tokyo sono risultati positivi al coronavirus. Lo ha comunicato oggi il Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici 2020 spiegando che si tratta di due atleti dei quali però non sono state rivelate nazionalità e discipline.