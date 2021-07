Tokyo 2020 | domenica 25 luglio | programma e orari di tutte le gare

(Di domenica 18 luglio 2021) Si entra sempre più nel vivo delle Olimpiadi die il quinto giorno,25, si appresta a regalare emozioni e ad assegnare medaglie: ecco di seguito ile glidile. Sono ben 18 gli ori in palio in questagiapponese, in particolare a farla da padrona sono il taekwondo il judo con gli azzurri pronti ad approfittarne. Andiamo allora a scoprire lazione completa. ILCOMPLETO25(18 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il covid arriva a Tokyo 2020, 15 positivi ai Giochi. A sei giorni dall'inizio delle Olimpiadi. Lo hanno reso noto o… - RaiNews : Ieri sono stati registrati 15 contagi tra le persone legate in vari modi ai Giochi #Tokyo2020 , tra cui il primo ca… - sole24ore : ?? Coronavirus, ultime notizie:?Tokyo 2020, due atleti positivi nel villaggio olimpico - Vale03010807 : RT @paolorm2012: Olimpiadi Tokyo 2020, primo caso Covid nel Villaggio Olimpico: 15 i contagi ai Giochi | Sky TG24 - Mosange : RT @Tg3web: Sono sempre più allarmanti i rapporti dal Giappone, a cinque giorni dalle Olimpiadi di Tokyo 2020, in piena nuova ondata pandem… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

"Sono così delusa di condividere la notizia che sono risultata positiva al Covid e per questo non potrò andare a- ha twittato la 17enne, n,25 al mondo - È sempre stato un mio sogno ...... Tadej Pogacar, una volta tagliato il traguardo di Parigi in cui ha certificato la vittoria della Grande Boucle per il secondo anno di fila: 'Partirò subito per andare ai Giochi Olimpici di...Settimo giorno di eventi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e sono addirittura 22 gli ori che verranno assegnati martedì 26 luglio, con medaglie in palio in tantissime discipline: ecco quindi il programma e ...Proseguono in maniera trionfale le Olimpiadi di Tokyo 2020 e nel sesto giorno di eventi, quello di lunedì 25 luglio, tantissime le medaglie in palio, ben 63, contando le tre posizioni del podio: andia ...