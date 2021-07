Tokyo 2020 | chi sono i due nuovi contagiati da Covid nel villaggio olimpico

(Di domenica 18 luglio 2021) Aumentano i casi di positivi alalle Olimpiadi di. Dopo il primo contagio accertato ieri , il virus è stato trovato anche in due atleti che soggiornano al, come ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

"È una situazione sfortunata, ma non c'è un vero motivo di allarme", ha affermato Patience Shikwambana, capo missione del team del Sudafrica alle Olimpiadi di. "Ci è stato comunicato che un ..., Breno del Brasile positivo al Coronavirus Chi sono gli atleti positivi Sono due calciatori sudafricani i primi atleti risultati positivi del villaggio olimpico di, dove tra cinque ...La squadra di rugby a sette maschile del Sudafrica è stata messa in quarantena dopo essere atterrata a Tokyo prima dei Giochi Olimpici a seguito di un caso positivo al Covid-19 a bordo del loro volo.