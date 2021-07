Tokyo 2020 | calendario Italia volley femminile | programma | orari e tv di tutte le partite

Leggi su sportface

(Di domenica 18 luglio 2021) Ildell’Italalle Olimpiadi di: ecco, date,e come vedere in diretta tv e streaming ledelle azzurre. La Nazionale di Davide Mazzanti, argento mondiale e bronzo europeo in carica, proverà a regalare al Bel Paese la prima medaglia olimpica aldella pallavolo. Le azzurre, inserite nel Gruppo B, esordiranno nel torneo a cinque cerchi contro la Russia nella nottena di domenica 25 luglio, mentre l’ultima sfida del girone è prevista per lunedì 2 ...