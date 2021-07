Tokyo 2020, Berrettini salta le Olimpiadi per infortunio (Di domenica 18 luglio 2021) infortunio muscolare per Matteo Berrettini. Il tennista romano, prima testa di serie azzurra e recente finalista al torneo di Wimbledon contro Novak Djokovic, salterà così le Olimpiadi di Tokyo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 18 luglio 2021)muscolare per Matteo. Il tennista romano, prima testa di serie azzurra e recente finalista al torneo di Wimbledon contro Novak Djokovic, salterà così ledi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

