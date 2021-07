Tokyo 2020, Berrettini salta le Olimpiadi per infortunio (Di domenica 18 luglio 2021) infortunio muscolare per Matteo Berrettini. Il tennista romano, prima testa di serie azzurra e recente finalista al torneo di Wimbledon contro Novak Djokovic, salterà così le Olimpiadi di Tokyo. "Matteo Berrettini alza bandiera bianca - scrive il Coni sul suo sito - Il tennista azzurro deve rinunciare alla partecipazione dei Giochi Olimpici, a causa dei postumi di un infortunio muscolare, sgradita eredità dello storico exploit nel torneo di Wimbledon, che gli ha permesso di diventare il primo italiano di sempre a disputare la finale del prestigioso torneo londinese. La delegazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021)muscolare per Matteo. Il tennista romano, prima testa di serie azzurra e recente finalista al torneo di Wimbledon contro Novak Djokovic, salterà così ledi. "Matteoalza bandiera bianca - scrive il Coni sul suo sito - Il tennista azzurro deve rinunciare alla partecipazione dei Giochi Olimpici, a causa dei postumi di unmuscolare, sgradita eredità dello storico exploit nel torneo di Wimbledon, che gli ha permesso di diventare il primo italiano di sempre a disputare la finale del prestigioso torneo londinese. La delegazione ...

