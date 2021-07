Tokyo 2020, Berrettini dà forfait e salta le Olimpiadi (Di domenica 18 luglio 2021) Matteo Berrettini non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo . Lo apprende l’ANSA in ambienti Coni. Il tennista italiano, finalista a Wimbledon, è alle prese con un "risentimento muscolare e deve restare... Leggi su feedpress.me (Di domenica 18 luglio 2021) Matteonon parteciperà alledi. Lo apprende l’ANSA in ambienti Coni. Il tennista italiano, finalista a Wimbledon, è alle prese con un "risentimento muscolare e deve restare...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il covid arriva a Tokyo 2020, 15 positivi ai Giochi. A sei giorni dall'inizio delle Olimpiadi. Lo hanno reso noto o… - RaiNews : Ieri sono stati registrati 15 contagi tra le persone legate in vari modi ai Giochi #Tokyo2020 , tra cui il primo ca… - repubblica : Tokyo 2020, il campione di judo Manuel Lombardo: 'Saranno Olimpiadi giuste, gli atleti hanno sofferto' - danieledv79 : RT @LaStampa: Tennis a Tokyo 2020, Berrettini salta le Olimpiadi per infortunio - LiberaMil : RT @crlggg: Tokyo 2020, Matteo Berrettini rinuncia per un risentimento muscolare -