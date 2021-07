Tokyo 2020 | 30enne al lavoro allo stadio olimpico arrestato per stupro

(Di domenica 18 luglio 2021) Unè statodomenica dopo essere stato accusato dida una sua collega ventenne in un sito delle Olimpiadi di. Lo ha riferito la polizia della capitale nipponica, ammettendo che i fatti risalirebbero alla serata di venerdì ma senza rivelare il luogo dell’accaduto. Secondo i media locali, l’uomo di nazionalità uzbeka, avrebbe conosciuto la sua vittima durante il giorno e l’avrebbe aggreditaal termine di una prova della cerimonia di apertura dei Giochi. Secondo quanto riportato dall’agenzia di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il covid arriva a Tokyo 2020, 15 positivi ai Giochi. A sei giorni dall'inizio delle Olimpiadi. Lo hanno reso noto o… - RaiNews : Ieri sono stati registrati 15 contagi tra le persone legate in vari modi ai Giochi #Tokyo2020 , tra cui il primo ca… - repubblica : Tokyo 2020, il campione di judo Manuel Lombardo: 'Saranno Olimpiadi giuste, gli atleti hanno sofferto' - periodicodaily : Tokyo 2020 senza l’Italia del calcio #tokyo2020 #olimpiadi #calcio - Mterryf1 : RT @sportface2016: #Tokyo2020, arrestato un 30enne uzbeko: accusato di stupro da una collega di lavoro allo stadio olimpico -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Agenzia ANSA

Il portavoce di, Masa Takaya, si è limitato a riferire che i tre contagiati, ora in isolamento, fanno parte dello stesso team ma né la nazionalità né la disciplina sono state specificate. ......Veertien Mie - Suzuka Point Getters 3 - 0 Verspah Oita - Matsue City FC 1 - 1 Kochi United -... Marocco > Botola Pro 1/2021 18:00 Wydad AC - Ittihad Tanger 20:30 Youssoufia Berrechid - SC ...Tokyo 2020, un 30enne uzbeko è stato arrestato dopo essere stato accusato di stupro da una collega di lavoro in un sito delle Olimpiadi.Indice Altri Tokyo 2020 A 5 giorni dalla cerimonia inaugurale, nel villaggio olimpico di Tokyo si registrano i primi due casi di positività che riguardano atleti.Il comitato organizzatore mantiene per ...