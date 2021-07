Tiro a volo, calendario Olimpiadi Tokyo: programma, date, orari, tv, streaming (Di domenica 18 luglio 2021) La ISSF, ovvero la federazione internazionale di Tiro, ha diramato la lista definitiva degli atleti qualificati per le 5 specialità del Tiro a volo protagoniste alle Olimpiadi di Tokyo. L’Italia è riuscita a qualificare sette atleti, che saranno protagonisti in gara da domenica 25 a sabato 31 luglio. Diretta streaming su Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb. Diretta streaming su DAZN, dove sono visibili i canali di Eurosport. La Rai ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) La ISSF, ovvero la federazione internazionale di, ha diramato la lista definitiva degli atleti qualificati per le 5 specialità delprotagoniste alledi. L’Italia è riuscita a qualificare sette atleti, che saranno protagonisti in gara da domenica 25 a sabato 31 luglio. Direttasu Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb. Direttasu DAZN, dove sono visibili i canali di Eurosport. La Rai ...

