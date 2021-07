The Legend of Zelda Skyward Sword HD: fumettisti omaggiano l’uscita con delle variant cover (Di domenica 18 luglio 2021) Tre dei più famosi fumettisti italiani festeggiano i 35 anni di Zelda realizzando tre speciali variant cover per The Legend of Zelda Skyward Sword HD Zelda compie 35 anni. Per festeggiare l’anniversario di una delle serie videoludiche più influenti e importanti della storia, Nintendo ha rilasciato in questi giorni la remastered del celebre Skyward Sward. In occasione di questo speciale evento, i fumettisti Sio, Dado’s Stuff e A Panda Piace, hanno realizzato tre speciali ... Leggi su tuttotek (Di domenica 18 luglio 2021) Tre dei più famosiitaliani festeggiano i 35 anni direalizzando tre specialiper TheofHDcompie 35 anni. Per festeggiare l’anniversario di unaserie videoludiche più influenti e importanti della storia, Nintendo ha rilasciato in questi giorni la remastered del celebreSward. In occasione di questo speciale evento, iSio, Dado’s Stuff e A Panda Piace, hanno realizzato tre speciali ...

