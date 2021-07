The Last of Us, la serie TV avrà un budget da capogiro, decine di milioni di dollari per ogni singolo episodio (Di domenica 18 luglio 2021) La serie televisiva di The Last of Us entrerà a breve nella fase di produzione e sembra che sarà un progetto colossale, almeno dal lato economico. Dalle ultime informazioni diffuse dal presidente della IATSE 212 (il sindacato dei tecnici impiegati nello spettacolo), Damian Petti, pare si parli di una cifra a molti zeri per ogni singolo episodio. "The Last of Us entrerà nella fase di fotografia questa settimana ed è decisamente un mostro. Ha cinque art directors e disponed i un'armata di centinaia di tecnici. Ha avuto sei mesi di preparazione e girerà in Alberta per ben 12 mesi. Non posso ... Leggi su eurogamer (Di domenica 18 luglio 2021) Latelevisiva di Theof Us entrerà a breve nella fase di produzione e sembra che sarà un progetto colossale, almeno dal lato economico. Dalle ultime informazioni diffuse dal presidente della IATSE 212 (il sindacato dei tecnici impiegati nello spettacolo), Damian Petti, pare si parli di una cifra a molti zeri per. "Theof Us entrerà nella fase di fotografia questa settimana ed è decisamente un mostro. Ha cinque art directors e disponed i un'armata di centinaia di tecnici. Ha avuto sei mesi di preparazione e girerà in Alberta per ben 12 mesi. Non posso ...

