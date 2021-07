Terremoto a Masterchef | Il famoso giudice lascia L’addio sui social distrugge i fan | “Mi mancherà tutto”

Leggi su cityroma

(Di domenica 18 luglio 2021) Negli ultimi giorni alcuni rumors hanno messo in dubbio la partecipazione di Giorgio Locatelli alla prossima edizione diItalia insieme a Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. La brutta notizia partiva da Londra, dove la moglie si era lamentata con The Coock per la lontananza del marito e aveva affermato che lo avrebbeto partecipare ancora solo per una somma davvero considerevole. Non si sa che tipo di accordo sia stato preso con Sky ma di sicuro l’ha convinta. “Lontani non siamo felici. Infatti non sono sicura di volere che faccia una terza stagione, già queste due ci hanno stravolto la vita: tra set e trasferte può stare via anche ...