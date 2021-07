Tennistavolo | Campionati Europei Giovanili 2021 | quattro vittorie e due sconfitte per l’Italia Under 19

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tennistavolo Campionati

OA Sport

... ci abbiamo creduto e i risultati ci hanno dato ragione: trevinti (dalla C2 alla B1) e ...celebre pullman carico di cuore e festante di giallorosso) resterà nella storia del...La giocatrice per l'esercito diè l'unica azzurra a essersi qualificata per le olimpiadi in Giappone. L'abbiamo ... inizia ad allenarsi a sei anni, 43 Le medaglie conquistate nei...Oggi, domenica 18 luglio, sono scattati a Varaždin, in Croazia, i Campionati Europei Giovanili 2021 di tennistavolo: fino al 24 luglio saranno in gara gli Under 19, poi da martedì 27 luglio a lunedì 2 ...Domani, domenica 18 luglio, scatteranno a Varaždin, in Croazia, i Campionati Europei Giovanili 2021 di tennistavolo: fino al 24 luglio saranno in gara gli Under 19, poi da martedì 27 luglio a lunedì 2 ...