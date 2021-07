Tennis, WTA Losanna 2021: Tamara Zidansek batte Burel in finale e conquista il suo terzo titolo (Di domenica 18 luglio 2021) Tamara Zidansek conquista il WTA di Losanna. terzo titolo della carriera per la slovena, che aveva finora trionfato per due volte nel torneo di Bol. La numero 50 del mondo e semifinalista dell’ultimo Roland Garros si è imposta in tre set sulla francese Clara Burel in rimonta con il punteggio di 4-6 7-6 6-1 dopo oltre due ore di gioco. Per la transalpina sfuma dunque il sogno del primo titolo alla pima finale della carriera, ma sicuramente è un torneo che servirà molto alla crescita di Burel. Il match era iniziato benissimo ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021)il WTA didella carriera per la slovena, che aveva finora trionfato per due volte nel torneo di Bol. La numero 50 del mondo e semifinalista dell’ultimo Roland Garros si è imposta in tre set sulla francese Clarain rimonta con il punteggio di 4-6 7-6 6-1 dopo oltre due ore di gioco. Per la transalpina sfuma dunque il sogno del primoalla pimadella carriera, ma sicuramente è un torneo che servirà molto alla crescita di. Il match era iniziato benissimo ...

Ultime Notizie dalla rete : Tennis WTA Gdynia: Di Sarra conquista il main draw ... nuovo torneo WTA 250 dotato di un montepremi di 235.238 dollari in corso sui campi in terra rossa dell'Arka Tennis Club di Gdynia, in Polonia. La 31enne di Fondi , n.287 del ranking, dopo aver ...

Qualificazioni Wta Gdynia 2021: Di Sarra batte Mrdeza e raggiunge il main draw ... 7 - 5 , garantendosi l'accesso nel tabellone principale del Wta 250 di Gdynia 2021 . Prestazione ...elevare il morale durante la stagione in corso e sia per alimentare le aspettative sul proprio tennis,...

