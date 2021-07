Tennis: Naomi Osaka protagonista di un documentario su Netflix (Di domenica 18 luglio 2021) Naomi Osaka è sempre di più una grande protagonista del mondo del Tennis e un’icona mondiale, tanto che anche il mondo del cinema si è interessata a lei, rendendola sempre più riconoscibile, soprattutto tra i più giovani, specie dopo le controversie accadute a Roland Garros e Wimbledon. Il 16 luglio, infatti è uscito su Netflix un film documentario che ripercorre la vita e la carriera della Tennista nipponica, che dovrebbe tornare in campo proprio alle Olimpiadi di casa, molto attesa dai propri connazionali dopo i successi sul cemento degli US Open e degli Australian ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021)è sempre di più una grandedel mondo dele un’icona mondiale, tanto che anche il mondo del cinema si è interessata a lei, rendendola sempre più riconoscibile, soprattutto tra i più giovani, specie dopo le controversie accadute a Roland Garros e Wimbledon. Il 16 luglio, infatti è uscito suun filmche ripercorre la vita e la carriera dellata nipponica, che dovrebbe tornare in campo proprio alle Olimpiadi di casa, molto attesa dai propri connazionali dopo i successi sul cemento degli US Open e degli Australian ...

