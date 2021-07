Tennis, Matteo Berrettini salta le Olimpiadi (Di domenica 18 luglio 2021) Niente Giochi a Tokyo per Matteo Berrettini. L`azzurro, finalista a Wimbledon, è costretto a rinunciare all`Olimpiade causa infortunio. Il Tennista 25enne, annuncia iL Coni, è alle prese con un risentimento muscolare e dovrà restare a riposo 15 giorni.Berrettini era la punta di diamante della squadra italiana, composta da Fognini, Sonego e Musetti in campo maschile e da Errani, Paolini e Giorgi in campo femminile. La delegazione dell'Italia Team si attesta così a 384 atleti (198 uomini, 187 donne): dopo il 16 luglio, infatti, l'ITF non consente sostituzioni rispetto alla rosa di atleti indicata dai Comitati Olimpici. Leggi su ilfogliettone (Di domenica 18 luglio 2021) Niente Giochi a Tokyo per. L`azzurro, finalista a Wimbledon, è costretto a rinunciare all`Olimpiade causa infortunio. Ilta 25enne, annuncia iL Coni, è alle prese con un risentimento muscolare e dovrà restare a riposo 15 giorni.era la punta di diamante della squadra italiana, composta da Fognini, Sonego e Musetti in campo maschile e da Errani, Paolini e Giorgi in campo femminile. La delegazione dell'Italia Team si attesta così a 384 atleti (198 uomini, 187 donne): dopo il 16 luglio, infatti, l'ITF non consente sostituzioni rispetto alla rosa di atleti indicata dai Comitati Olimpici.

