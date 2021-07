Tennis, Guido Monaco: “Matteo Berrettini non ha avuto un’eco negativa come Sinner” (Di domenica 18 luglio 2021) Nuova puntata di Tennis2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicato al mondo del Tennis. Ancora nell’occhio del ciclone Matteo Berrettini, reduce da una strepitosa finale a Wimbledon, un secondo posto raggiunto dove non vi era riuscito nessun altro italiano nella storia del torneo. Per commentare il talento Berrettini abbiamo interpellato l’ex Tennista Guido Monaco, che esprime un giudizio anche tecnico sul giocatore romano: “Dal punto di vista mediatico, Matteo non era valorizzato per quanto stesse facendo. ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) Nuova puntata di2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicato al mondo del. Ancora nell’occhio del ciclone, reduce da una strepitosa finale a Wimbledon, un secondo posto raggiunto dove non vi era riuscito nessun altro italiano nella storia del torneo. Per commentare il talentoabbiamo interpellato l’exta, che esprime un giudizio anche tecnico sul giocatore romano: “Dal punto di vista mediatico,non era valorizzato per quanto stesse facendo. ...

Advertising

brindisilibera : New post (Doppio Tennis “Europe” di Forlì.Straordinario secondo posto per Ludovica Casalino, tennista tesserata per… - brindisilibera : New post (Doppio Tennis “Europe” di Forlì.Straordinario secondo posto per Ludovica Casalino, tennista tesserata per… - QuiMesagne : Tennis: il C.T. “Dino De Guido” conquista la permanenza in serie B2 - brindisilibera : New post (Mesagne (Br).Tennis: il C.T. “Dino De Guido” conquista la permanenza in serie B2) has been published on B… - brindisilibera : New post (Mesagne (Br).Tennis: il C.T. “Dino De Guido” conquista la permanenza in serie B2) has been published on B… -